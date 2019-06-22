أخبار مصر | بدء اجتماع مجلس 'الصحفيين' لمناقشة خطط عمل اللجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء اجتماع مجلس 'الصحفيين' لمناقشة خطط عمل اللجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين؛ لاستكمال مناقشة شؤون الزملاء والمهنة، بالإضافة إلى عرض خطة عمل كل لجنة خلال العامين المقبلين.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النقابة في اجتماعه، موعد فتح باب التقديم للجنة المشتغلين، وذلك للزملاء الذين اجتازوا المدة القانونية للجنة تحت التمرين.

وكان عقد مجلس النقابة اجتماعًا الأسبوع الماضي، انتهى فيه من تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية.