أخبار مصر | غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يناقش شكاوى اتحاد الكرة ووزارة التعليم ضد إعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يناقش شكاوى اتحاد الكرة ووزارة التعليم ضد إعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدًا، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي عضو المجلس، عدة قضايا على رأسها شكوى اتحاد كرة القدم ضد صفحة أحمد درويش رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة النهار الشخصية، وجه اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل وقائع كاذبة خاصة بالحصول علة تذاكر مجانية خاصة بمباريات البطولة الأفريقية.

وأشارت الشكوى إلى أن الاتهامات جاءت تصريحًا وتلميحًا، لكنها تشير لرئيس المجلس ونائبه، وقالت الشكوى إن المشكو في حقه تجاهل وجود نظام جديد وصارم لبيع التذاكر، مما يعتبر إهانة للمجلس وأعضاءه.

كما تناقش اللجنة شكوى جديدة مُقدمة من رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب الصحي، ضد إعلان خاص بشركة مواسير، تضمن شائعات عن مياه الشرب في مصر.

كما تناقش اللجنة شكوى من الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم ضد وجيه الصقار الصحفي بالأهرام، لتناوله على صفحته بفيس بوك ما اعتبره نائب الوزير سبًا وقذفًا واضحًا وصريحًا في حقه وحق الوزارة.