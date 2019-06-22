أخبار مصر | وزارة المالية من البرلمان: "جاهزون لكل متطلبات مشروع التأمين الصحي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة المالية من البرلمان: "جاهزون لكل متطلبات مشروع التأمين الصحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة المالية جاهزية الحكومة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من متطلبات مالية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزارة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن الدولة كافة تتحرك في اتجاه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ونأخذ في إعتبارنا الجانب المالي للمشروع، متابعًة:" إحنا جاهزين لكل متطلبات مشروع التأمين الصحي والاعتمادات المالية الخاصة به، دا حلم كل المصريين".

وتابعت الوزارة، أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الأقتصادية لتأمين مستقل البلد، مشيرًا إلي أن الطريق كان صعبًا ومؤلما لكن أثارة الإيجابية بدأت تضح، وتم الحفاظ علي تخفيض نسبة العجز، مؤكدة أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة التي تعمل عليها، تطوير قطاعي التعليم والصحة، وتنفيذ مشروع التامين الصحي الشامل ورفع كفاءة المستشفيات، جنبًا إلي جنب دعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مثل القضاء علي فيروس سي.

وأحال رئيس مجلس النواب أيضا عددا من القرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة.

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وتم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 4 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية.

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 3 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة.

وأحال عبدالعال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 2 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بشأن قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 438 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 344 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.