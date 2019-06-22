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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موزمبيق يزور «أهرامات الجيزة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار رئيس جمهورية موزمبيق، فيليب نيوسى، والوفد المرافق له، مساء السبت، منطقة الأهرامات بالجيزة، على هامش تواجده في مصر بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.
كان في استقبالهم أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل ومنطقة البانوراما.
وأبدى الرئيس الموزمبيقي إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات، كما حرص والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية.
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