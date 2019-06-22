شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بقال بدّد 80 كرتونة زيت مدعم.. وضبط 7 أطنان سكر مجهولة المصدر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تسيير حملات تموينية مفاجئة بـ5 إدارات أسفرت عن ضبط مخالفات بالجملة وتحرر عنها محاضر قانونية، وذلك بهدف تشديد الرقابة وضبط الأسواق.

وقال «سعد الله»، في تصريحات صحفية، السبت، إنه في إدارة تموين العجمى أسفرت الحملة عن ضبط بدال تمويني بدد 80 كرتونة زيت مدعم، فضلاً عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا بمخالفات، وفى إدارة تموين المنتزه أسفرت الحملة عن تحرير 42 محضرًا.

وأوضح وكيل الوزارة أنه في إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا بمخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرًا إلى أنه في إدارة تموين غرب أسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة سكر تموينى غير مطابق للمواصفات القياسية من حيث اللون والشكل الظاهرى وتمت مصادرة المضبوطات، فضلًا عن تحرير 10 محاضر أخرى، وفي إدارة تموين العامرية أسفرت عن ضبط كميات من الزيت الأوكرانى بإجمالى عدد 50 كرتونة بكل كرتونة 15 زجاجة زنة الزجاجة 750 جم، دون مستندات دالة على الحيازة (مجهولة المصدر)، وضبط كميات من السكر إنتاج السوق الأوروبية تقدر بـ140 جوالًا زنة الجوال 50 كجم، أي حوالى 7 أطنان دون مستندات دالة على الحيازة (مجهولة المصدر)، بالإضافة إلى تحرير 35 محضرًا بمخالفات متنوعة.