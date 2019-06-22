شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة «أولى ثانوي تابلت» الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحفيين والإعلاميين، السبت، لحضور مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد، الثانوية التراكمية، نظام «التابلت» للعام 2018 /2019، وذلك الاثنين الموافق 24 يونيو 2019 بديوان عام الوزارة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«المصري اليوم»، إن نتيجة الصف الأول الثانوي، الثانوية التراكمية، جاءت ممتازة من حيث نسب النجاح والمجموع وعلى غير المتوقع، سواء الامتحانات الإلكترونية أو الورقية، خصوصًا أنه نظام تجريبي، لافتا إلى أحقية الطلاب الذين حصلوا على نسبة أقل من ٥٠% دخول الامتحانات في الدور الثاني دور يوليو في جميع المواد.