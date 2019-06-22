شكرا لقرائتكم خبر عن برفقة وزير الري ومحافظ القليوبية.. رئيس موزمبيق يتجول في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، والدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، السبت، فيليبى جاسينتو نيوسى، رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية منذ قليل في إطار زيارته الرسمية لمصر التي تستغرق عدة أيام، حيث يزور الرئيس الموزمبيقي مركز البحوث التابع لوزارة الري بالقناطر بجانب التجول داخل منطقة حدائق القناطر.

كان الرئيس الموزمبيقي التقى، صباح السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وأعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين تناولت بحث العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

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كما شارك رئيس موزمبيق في فعاليات منتدى الأعمال المصري الموزمبيقى، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

كما شهد السيسي وفيليبي مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم، حيث وقع سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقي، مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم خاصة بإعفاء حاملي الجوازات الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي، وقعها عن الجانب المصرى سامح شكرى، وزير الخارجية، ووزير الزراعة في موزمبيق، إيجين لوباشينكو.

فيما تحدث الرئيس الموزمبيقي لوسائل الإعلام قائلًا إنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على البدء في مشاريع جديدة بين البلدين، مشيرًا إلى إيجابية المباحثات التي عقدها اليوم، موجهًا التحية لمصر وشعبها لمساندة موزمبيق منذ الاستقلال.