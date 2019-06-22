شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: تنظيم الافتتاح كان مصريًا خالصًا.. وشعبنا يستحق الفرحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكابتن محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إن تنظيم وإخراج حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية «كان» 2019، كان مصريًا خالصًا، مؤكدًا أن التنظيم كان مبهرًا ومشرفًا، موضحًا: «كل الناس كانت مركزة في حفل الافتتاح الأسطوري سواء الإضاءة أو التنظيم، والحمد لله نجحنا في إسعاد المصريين».
وأضاف «فضل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TeN»، السبت، أن فقرات حفل الافتتاح تمت من خلال شركة مصرية وعكس المجهود الجيد والعظيم لكل مؤسسات الدولة التي تكاتفت لإنجاح الافتتاح.
وتابع «فضل»: «ما كان يهمنا هو الانطباع الأول عن البطولة، مؤكدًا أن شعب مصر يستحق الفرحة، مصر لما وعدت أفريقيا أوفت وفي وقت مناسب».
وأوضح أن وجود أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة باستادات البطولة لمتابعة المباريات، يعكس اهتمام الدولة بهم، مضيفًا: «الدولة بتفكر في أولادها وبتحاول توصل بخدماتها إلى أكمل وجه».
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