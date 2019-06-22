شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث تنفيذ منظومة الأكياس.. محافظ البحر الأحمر يلتقي رئيس جهاز شؤون البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، السبت، مع الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شؤون البيئة، عددًا من الموضوعات البيئية داخل نطاق المحافظة.

وبحسب بيان، السبت، يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون الدائم والمثمر بين المحافظة وقطاعات وزارة البيئة.

وتضمنت الموضوعات البيئية التي تمت مناقشتها معاينة مواقع امتياز شركة الشلاتين للثروة المعدنية وأنه تم تشكيل لجنة عمل بحضور جميع الجهات المعنية، واقتراح الأسلوب الأمثل للتعامل مع ظاهرة التنقيب العشوائي.

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وأكد محافظ البحر الأحمر أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استخلاص الذهب في مناطق الإنتاج بالسيانيد أو الزئبق حتى لا تؤثر على البيئة أو التربة أو المياه بتلك المناطق والعمل على استخدام المواد البديلة صديقة البيئة، مع المتابعة الدورية لشركة التنقيب عن الذهب.

وأشاد رئيس جهاز شؤون البيئة بخطوات تنفيذ منظومة الأكياس الصديقة للبيئة ومنع انتشار استخدام الأكياس البلاستيكية بالمطاعم وأسواق الجملة وأسواق الخضار والفاكهة، موضحاً أن الجهاز يسعي جاهداً لتبني وتنفيذ هذه المنظومة في جميع محافظات الجمهورية من أجل الحفاظ على البيئة.

كما ناقش محافظ البحر الأحمر كيفية تنمية الجزر الواقعة داخل المحافظة سياحياً ودعمها بأنشطة سياحية لا تؤثر على البيئة، والعمل على دراسة جميع الأنشطة المقترح إقامتها على هذه الجزر لتعظيم الاستفادة منها بقدر الإمكان لزيادة الدخل القومي مع مراعاة تقليل الضغوط البيئية على هذه الجزر، مشيراً إلى أن سياحة الجزر تستهدف قطاعًا خاصًا من السياح.

وذكر «عبدالله» أنه أصدر تعليمات بتركيب أجهزة تتبع «GPS» على كل المراكب السياحية حتى تتم معرفة خطوط سير تلك المراكب وأماكن توقفها وانتقالها حتى لا يتم تجاوز الحدود الموضوعة لها، مشيرًا إلى أن هناك محاسبة لكل من يخطئ وستكون العقوبة سواء بالغرامة والإيقاف أو المصادرة للمركب في بعض الحالات.