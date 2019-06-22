شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يناقش شكوى اتحاد الكرة ضد إعلامي بسبب «فيس بوك» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعها غدًا الأحد، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس، رئيس اللجنة، عدة قضايا، على رأسها شكوى اتحاد كرة القدم ضد صفحة «أحمد درويش»، رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة «النهار»، لأن «درويش» يقول إن «اتحاد الكرة يحصل على تذاكر مجانية خاصة بمباريات البطولة الأفريقية»، الأمر الذي اعتبره اتحاد الكرة «اتهامات كاذبة».

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وأشارت «الشكوى» -بحسب بيان السبت- إلى أن الاتهامات جاءت تصريحا وتلميحا، لكنها تُشير لرئيس المجلس ونائبه.

كما ناقشت اللجنة شكوى جديدة مقدمة من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضد إعلان خاص بشركة مواسير تضمّن شائعات عن مياه الشرب في مصر.

كما تناقش اللجنة شكوى من الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، ضد وجيه الصقار، الصحفي بالأهرام، لتناوله على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، سبًا وقذفًا واضحًا وصريحًا، في حقه وحق الوزارة، حسب وصفه.