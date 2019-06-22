شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب» توافق مبدئيًا على قانون المحاماة الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من حيث المبدأ، على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، بموافقة 22 نائبا، ورفض 12، وامتناع 3 نواب، من إجمالي 37 عضوًا حضروا اجتماع اللجنة البرلمانية، مساء اليوم.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين ثروت بخيت وسليمان وهدان غدًا، وبعد غد.
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