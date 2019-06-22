رئيس موزمبيق يزور الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

زار فيليبى جاسينتو نيوسى، رئيس جمهورية موزمبيق، منطقة آثار الهرم، اليوم السبت، رافقه وفد رفيع المستوى.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل ومنطقة البانوراما.

وأبدى رئيس موزمبيق إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات، كما حرص الرئيس والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية.