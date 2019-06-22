النيابة تحقق مع عاطل اعتدى على قاصر بعد خطفها في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تباشر نيابة العمرانية، التحقيق مع عاطل متهم بالتعدي جنسيا على فتاة قاصر لمدة شهر بعد استدراجها لشقته بمنطقة الطالبية.

وطلبت النيابة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وعرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان صحة البلاغ من عدمه.

تلقى قسم الطالبية بلاغا من "شعبان. م"، ٥٠ سنة. سائق، وابنته "إسراء"، ١٧ سنة، ربة منزل، بتعرض الأخيرة للاغتصاب.

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وجاء في البلاغ أن ابنته خرجت من المنزل منذ شهر مضى، ولم تعد وعند عودتها أخبرته أن أحد الأشخاص اصطحبها إلى مسكنه بمنطقة الكنيّسة وعاشرها جنسيا لمدة شهر.

وبالتحريات تبين صحة الواقعة وأن المتهم يدعى "أحمد. ح"، ٤٢ سنة، عاطل، مقيم في شارع عبده دبور الكنيسة سابق اتهامه في قضيتي مخدرات وضرب.

تم القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وانه التقي المجني عليها بميدان الجيزة واستدرجها لمنزله مدعيا عطفه عليها ومعاملتها كابنته حتي تعدي عليها، وافقدها عذريتها واستمر في معاشرتها لمدة شهر ثم اطلق سراحها من منزله.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.