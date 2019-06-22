تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل حماه في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قرر قاضي المعارضات اليوم السبت، تجديد حبس عامل 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل حماه بسبب خلافات عائلية. كشفت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة عائلية بين المتهم وزوجته (ابنة الضحية) بسبب مصروف المنزل، وتعدى عليها بالضرب فاستدعت والدها للصلح بينهما. وأضافت التحقيقات أن المجني عليه (والد الزوجة) حضر إلى منزل الزوج للصلح بينهما، فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، طعن على إثرها الزوج حماه، ما أودى بحياته. وأظهرت مناظرة النيابة لجثة الضحية إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وطعنة نافذة في الصدر تسبب في مقتله.

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