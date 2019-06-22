أب يتهم عاطلا بمعاشرة ابنته القاصر في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تباشر أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها في اتهام عاطل بمعاشرة فتاة قاصر لأيام عدة داخل منزله بمنطقة الطالبية.
تلقى العقيد طارق صلاح مأمور قسم شرطة الطالبية بلاغا من أحد الأشخاص يتهم رجلا أربعيني باصطحاب ابنته القاصر إلى منزله بدعوى إيجاد فرصة عمل لها بعد تركها المنزل، وأنه اعتدى عليها جنسيا وعاشرها لفترة ليست بالقصيرة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن العقيد محمد غراب مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية من ضبط المتهم الذي يخضع للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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