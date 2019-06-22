مباحث أبو النمرس تكثف جهودها لفك طلاسم جثة طفل بترعة المريوطية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يكثف رجال المباحث، جهودهم للتوصل إلى هوية طفل عُثر على جثته بترعة المريوطية بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة إطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة غريق ملقاه بترعة المريوطية بالقرب من كوبري زويل.

انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وانتشلوا الجثة، وتبين أنها لطفل يرتدي ملابسه كاملة، ولا يحمل أي أوراق أو متعلقات تفيد هويته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونشر أوصافها للتوصل إلى هويته مع سماع أقوال شهود العيان تحت إشراف المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب والرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.