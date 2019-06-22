مصر | دفن جثة شاب انتحر قفزًا من الطابق الخامس بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة شاب انتحر قفزًا من الطابق الخامس بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة دار السلام الجزئية، بدفن جثة شاب ألقي بنفسه من الطابق الخامس وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإرسال تقرير مفصل عن وجود شبه جنائية من عدمه.

وكما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات تفيد بوصول "ط. م"، 25 سنة، في حالة غيبوبة تامة ومصاب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب عشريني يعاني من مرض نفسي وألقى بنفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس ما نتج عنه إصابته، وبعد وصوله بحوالي 24 ساعة توفي متأثرا بإصابته.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

