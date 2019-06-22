مصر | "قتل والدي".. تجديد حبس فران لقتله ابن عمه بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتل والدي".. تجديد حبس فران لقتله ابن عمه بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر محكمة جنوب القاهرة قرار بتجديد حبس فران 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابن عمه ثأرا لمقتل والده على يد المجني عليه.

وقررت النيابة في وقت السابق تشريح جثة المجني عليه، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية قيام أحد الأشخاص فران، مقيم بمحافظة أسيوط، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها قضية "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة قتل نجل عمه، بالاختباء طرف شقيقه فران.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات لارتكابه واقعة القتل إثر خصومة ثأرية سابقة مع المجنى عليه لقيامه بقتل والده بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض.