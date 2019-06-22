مصر | لخلافات مع "زوجها".. طلب التحريات في اغتصاب سيدة على أيدي 3 بمصر القديمة

طالبت نيابة مصر القديمة، بسرعة تحريات المباحث فى واقعة أغتصاب ربة منزل على يد 3 عاطلين.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا يفيد اقتحام 3 عاطلين منزل سيدة والتعدي عليها جنسيا في منزلها.

وعلى انتقلت الأجهزة الأمنية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتمها بالواقعة أقروا بها وأنهم كان يوجد خلاف بينهم وبين زوجها، فقرروا الانتقام منه فترقبوا لحظة خروج الزوج وأسرعوا نحو المنزل وعندما فتحت المجني عليها قاموا باغتصابها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.