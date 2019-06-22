مصر | "مشغولات ذهبية وساعات وملابس".. كواليس سرقة فيلا ابنة "شوبير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشغولات ذهبية وساعات وملابس".. كواليس سرقة فيلا ابنة "شوبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن المتهمين بسرقة فيلا إبنه الإعلامي أحمد شوبير، ارتكبا واقعة سرقة سابقة بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت التحريات أن المتهمين سرقا مشغولات ذهبية وساعات، ملابس، 3 خواتم.

كان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات سرقة فيلا إبنة الإعلامي أحمد شوبير وتبين أن تشكيل عصابي مكون من شخصين وراء ارتكاب السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من زوج إبنه الإعلامي أحمد شوبير، باكتشاف زوجته سرقة 3 خواتم ذهب من خزينة صغيرة داخل غرفة النوم خاصتهما، بفيلا داخل كومباوند شهير باكتوبر.

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وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والنقيب حازم المنسي، معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود كسر بالخزينة، وأنه تم فتحها بواسطة مفتاح مصطنع.

وبفحص رجال المباحث العاملين والمترددين على الفيلا، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بالفيلا للوقوف على ملابسات الواقعة، ومراجعة عملية الدخول والخروج من الفيلا خلال يوم الجريمة، وإجراء التحريات اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب السرقة تشكيل عصابي مكون من شخصين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض عليهما.

وحرر المحضر رقم 5143 جنح قسم شرطة أول أكتوبر لسنة 2019، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.