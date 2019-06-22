أخبار مصر | "المالية" تعتمد موازنة حماية المنافسة والهيئة العامة للتحكيم والاستخدامات الاستثمارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المالية" تعتمد موازنة حماية المنافسة والهيئة العامة للتحكيم والاستخدامات الاستثمارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت وزارة المالية مبلغ 162 مليونا و450 ألف جنيه للاستخدامات الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية للعام المالى 2019 - 2020، مقابل مبلغ 257 مليونا و650 ألف جنيه للعام المالى 2018 -2019 لذات البند.

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019 2020، بضرورة صرف المبالغ التى تم اعتمادها فى بند الاستخدامات الاستثمارية بموازنة الجهاز، نظرًا لحاجة الجهاز الماسة لهذه المبالغ لاستكمال أعمال ترفيق الأراضي الخاصة به، حتى يتمكن من طرحها وفق نظام حق الانتفاع على المطورين العقاريين، فوجود المرافق يزيد من قيمة حق الانتفاع الذى يحصل عليه الجهاز، وفى النهاية سوف يدر ذلك مبالغ كبيرة لخزانة الدولة.

كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تسوية مستحقات الجهاز لدى الجهاز التنفيذي بوزارة التجارة والصناعة، والتى هى عبارة عن دفعات مقدمة للإشراف على أعمال ترفيق أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتى تبلغ حوالى 90 مليون جنيه.

كما اعتمدت وزارة المالية مبلغ 24 مليونا و648 ألف جنيه لموازنة العام المالي 2019 2020 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019 2020، بضرورة تخفيف القيود التشريعية التى تقيد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كإحدى الجهات الرقابية، وفرض غرامات مالية على المخالفين، وأن يكون هناك رقابة مسبقة لتحقيق نتائج إيجابية.

كما أوصت اللجنة بسرعة البت فى القضايا المقدمة إلى الجهاز، وبتعميم المعرفة بالأنشطة المختلفة للجهاز، وتأسيس إدارات خاصة لهذا الغرض، واستقدام الكفاءات والخبرات النادرة اللازمة بمكافآت لا تتقيد بقانون الخدمة المدنية، والاهتمام بعمليات التدريب الفني لرفع كفاءة الجهاز ومقارنتها بالدول النظيرة، كما أوصت اللجنة بتطوير البنية التحتية للجهاز؛ نظرًا لتهالكها وتداعيها، وطالبت بضرورة قيام الجهاز بحماية القطاع الخاص من تغول القطاع العام عليه مع حماية التنافسية فيما بينهما.

كما اعتمدت وزارة المالية مبلغ 129 مليون جنيه للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لموازنة العام المالي 2019 - 2020.

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019 - 2020 بضرورة قيام وزارة الزراعة بحشد كافة طاقاتها لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها من القطن في موسم 2019 - 2020 والتي تبلغ 250 ألف فدان، حيث بلغ المزروع حتى الآن 40 ألف فدان فقط وذلك حتى يتسنى للهيئة تحقيق إيراداتها المستهدفة لكي تجابه مصروفاتها.



وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بزراعة وإنتاج القطن بالكميات التي تفي حاجات السوق المحلي والتصدير، مما يحقق توازنا في إيرادات الهيئة والجهات والقطاعات المتعاملة في القطن.

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وأكدت على ضرورة أن تتم الاختبارات على كل قنطار قطن سواء المخصص للتصدير أو المعد للاستهلاك المحلي مع مراعاة النسب المسموح بها عالميًا لرطوبة القطن، والتي تبلغ 8،5% عند إصدار شهادات الرطوبة والفرز والغزل.



وأوصت اللجنة بضرورة أن تكون هناك لجنة لتقييم محصول القطن على مستوى الجمهورية وأهمية متابعة مشروع تطوير المعامل والمحالج، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام طبقا لخطة وزارة التجارة والصناعة بمؤشرات قياس محددة. وأوصت اللجنة بضرورة أن تكون هناك لجنة لتقييم محصول القطن على مستوى الجمهورية وأهمية متابعة مشروع تطوير المعامل والمحالج، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام طبقا لخطة وزارة التجارة والصناعة بمؤشرات قياس محددة. وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019-2-12 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال إلى اللجنة التشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 384ات المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى، والقرار رقم 443 المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.



وأحال رئيس مجلس النواب أيضا عددا من القرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة.



وتم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13- 4- 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية.



كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25- 3 -2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة.



وأحال عبدالعال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 2 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.



كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بشأن قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 438 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 344 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.

