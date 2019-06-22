أخبار مصر | نقيب الصحفيين للزملاء الجدد: أتمنى أن تكونوا على قدر من تاريخ النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين للزملاء الجدد: أتمنى أن تكونوا على قدر من تاريخ النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن لجنة القيد للزملاء الجدد الملتحقين بالنقابة تأخرت بسبب ظروف استثنائية تمر بها النقابة والمهنة، بالإضافة إلى انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وقال خلال حفل حلف اليمين للزملاء الجدد: "إنضموا إلىى كتائب العمل في نقابة مر ميلادها أكثر من 80 عام، النقابة ليست مجرد كارنيه يُحمل، بل شرف لكل إنسان أن يتباهى به أمام الجميع".

وأضاف: "هذه المهنة صعبة وظروفها أكثر صعوبة، أتمنى أن تحافظوا عليها في ظروف ليست الأفضل في تاريخ مهنتنا، وأتمنى أن يكون جميع أعضاء مجلس النقابة معكم وورائكم فيما يتعلق بحقوقكم، وأن تكونوا على قدر من تاريخ النقابة وتواصلوا عملكم".

وكانت عقدت نقابة الصحفيين، اليوم، حفل حلف اليمين للزملاء الملتحقين الجدد، والذين التحقوا بالنقابة فبراير الماضي، في وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة.