أخبار مصر | سياسي عراقي لـ"أردوغان": نرفض التدخل في شؤون مصر والسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي عراقي لـ"أردوغان": نرفض التدخل في شؤون مصر والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المحلل السياسي العراقي، عبدالقادر النايل، اليوم، على التصريحات الطائشة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد مصر والسعودية.

وشدد "النايل"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على رفضه التدخل في شؤون الدول العربية، مؤكدًا أن مصر والسعودية، مستهدفان من قبل دول محورالشر.

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وتابع: "الجميع يعلم أن ملك السعودية أدان جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، كما أن إجراءات محاكمة الجناة تسير بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن محمد مرسي العياط، توفى أثناء محاكمته"، مضيفاً أنه على الرئيس التركي أردوغان، أن يتوقف عن تصريحاته ضد مصر والسعودية.

وطالب المحلل السياسي العراقي، القيادة المصرية، بإطلاق مشروع المصالحة المفضي لتوحيد الجهود للانطلاق نحو مصر الكبرى التي سيكون لها السبق في إنقاذ العرب وشعوبها وإعادة رسم الخارطة للنهوض الفعلي والنداء والالتماس ذاته للقيادة السعودية وملكها الحكيم في لم الشمل العربي وسحب البساط من أعداء العرب والمسلمين وبناء المشاركات في تفعيل واضح للتحالف الإسلامي لاسيما ان المنطقة أمام تحولات كبرى قادمة.

وحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإساءة لمصر والسعودية، عن طريق إطلاق تصريحات عنترية عن محمد مرسي العياط، والكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.