أخبار مصر | عبر "فيس بوك".. ضبط 7 طلاب لتسريبهم امتحاني "الفيزياء والتاريخ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر "فيس بوك".. ضبط 7 طلاب لتسريبهم امتحاني "الفيزياء والتاريخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم 7 طلاب بالثانوية العامة، على تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ، وتم ضبطهم، وذلك في إطار تأمين الامتحانات حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ورصدت المتابعة اضطلاع عدد من طلاب مدارس ( عمر بن عبد العزيز الثانوية بالسلام بالقاهرة - صلاح الدين الإعدادية بنات بالخليفة بالقاهرة - مصر المستقبل الرسمية بالوايلي بالقاهرة - 6 أكتوبر الإبتدائية بأوسيم بالجيزة - الزهراء الإعدادية بأبو كبير بالشرقية - أبو حماد الثانوية بأبو حماد بالشرقية - مدرسة إبن الوليد بالسنبلاوين بالدقهلية - نجع حمادي الثانوية بقنا )، بنشر عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحان مادتي ( الفيزياء - التاريخ ) بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) عقب بدء الامتحان.

وتم التعامل فنية فور تداول تلك الصفحات، وتحديد القائمين على نشرها وضبطهم ( عدد ۷ طلاب ) داخل مقار لجان الامتحانات وبحوزتهم هواتفهم المحمولة المستخدمة في نشر تلك الصفحات.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب المذكورين ومشرفي اللجان بتلك المدارس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب المقار لجان الامتحانات بهواتفهم المحمولة.