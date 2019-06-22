أخبار مصر | "اقتصادية النواب" توصي بتطوير آليات الفرص الاستثمارية والبنية التحتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية النواب" توصي بتطوير آليات الفرص الاستثمارية والبنية التحتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة للدولة بحضور وزير المالية إن مشروع موازنة العامة للدولة العام المالى المقبل، جاء فى وقت يشهد معدلات غير مسبوقة للتنمية، بالتوازي مع برامج إصلاح للتعليم والتأمين الصحى الشامل، وتهيئة سوق العمل للقطاع الخاص، وتوجيه البنية الأساسية لصالحه.



وأوضح "سمير" في كلمته أن الاقتصاد المصري تعرض لصدمات، أكسبته صلابة وقدرة كبيرة، وحقق إنجازات هامة، منها تراجع معدلات البطالة والتضخم وارتفاع نسبة النمو، وتنامى الاحتياطات الأجنبية.



وأوصت اللجنة، بضرورة تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية فى ظل وجود المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية بما يسمح لتطوير سوق الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومواصلة اجراءات تسهيل مناخ الاستثمار فى جميع القطاعات، وتعزيز الدور الاستثمارى للدولة وتعظيم الوارد من المشروعات الكبيرة.



وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019212 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال إلى اللجنة التشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 384ات المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 443 المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.

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وأحال رئيس مجلس النواب أيضا عددا من القرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة.



وتم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 4 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية.



كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 3 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة.



وأحال عبدالعال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 2 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.



كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بشأن قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 438 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 344 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.

