أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية في نظم المعلومات لـ 537 من ذوي القدرات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية في نظم المعلومات لـ 537 من ذوي القدرات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بإعداد وتأهيل 537 فرد من ذوى القدرات الخاصة من أبناء محافظات الصعيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية ، داخل مركز نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة بأسيوط ، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الإتصالات وتكنولوجياً المعلومات ، كما تم تمكين عدد من الخريجين للحصول على فرص عمل بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدنى فى صعيد مصر.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول محمد زكى بإستمرار جهود القوات المسلحة فى دعم خطط التنمية الثقافية والإجتماعية فى صعيد مصر والإهتمام بذوى القدرات الخاصة والإستفادة من طاقتهم وقدراتهم الخلاقة.

وخلال مراسم الإحتفال ألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، للخريجين مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير سبل الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى فى إطار دورها الداعم لخطط التنمية الشاملة للدولة.

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وأشاد محافظ أسيوط بالقدرات والإمكانات التى زود بها مركز نظم المعلومات بالمنطقة الجنوبية العسكرية ودوره فى تأهيل شباب الصعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات ليكون بمثابة منارة للعلم والتكنولوجيا فى جنوب مصر ، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الكامل لذوى القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لهم .

كما أكد مدير منحة (من أجل غد أفضل) بوزارة الإتصالات على استمرار التعاون الكامل مع القوات المسلحة لخدمة ذوى القدرات الخاصة وتطوير مهاراتهم الحياتية بما يؤهلهم لسوق العمل .

وفى نهاية الإحتفال تم تكريم المشرفين على الدورة وأوائل الخريجين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لإتاحة الفرصة لتنمية قدراتهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع والحصول على فرص عمل مناسبة .

حضر الإحتفال عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظات الصعيد وعدد من المسؤلين بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .