أخبار مصر | محافظ القاهرة: بدء تسكين روضة السيدة لمستحقيها‎ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: بدء تسكين روضة السيدة لمستحقيها‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة زينب، الذي نظمته محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وزارة الاسكان، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

وتابع أنه تم إقامة المشروع بالمنطقة العشوائية تل العقارب البالغ مساحتها 7 أفدنة تقريبا، والتي تم إزالتها بعد حصر السكان المقيمين بها واستضافتهم بمساكن بدليلة بمدينة 6 أكتوبر، أو توفير بدل نقدي كإيجار شهري للسكن بمعرفتهم ويطبق ويضم المشروع 16 عمارة سكنية باجمالي 816 وحدة سكنية 344 محل روعي في تصميمها بأن تتناغم مع طبيعة منطقة السيدة زينب وإعداد شوارع متسعة بها أماكن لانتظار السيارات.

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وكما أكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من فرش جمع الوحدات بالكامل بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية.

وأضاف المحافظ بأنه بدأ فعليا نقل السكان وتسكينهم، حيث تم الإنتها من تسكين 29 أسرة وجار الانتهاء من نقل باقي السكان.

وأشار المهندس مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد، إلى أنه سيتم الانتهاء من نقل كافة المستحقين إلى المشروع وتسكينهم خلال شهر سواء المقمين بمدينة 6 أكتوبر أو الحاصلين على بدل نقدي.