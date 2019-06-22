أخبار مصر | "عبدالعال" يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التنزانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التنزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم السبت، جوب ندوجاى، رئيس الجمعية الوطنية التنزانية، والوفد المرافق له.

وتحدث الدكتور عبدالعال مشيدًا بالروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، والتى تعود إلى عصر الزعيمين جمال عبدالناصر وجوليوس نيريري، والذين كانا لهما دورًا محوريًا في معارك التحرير الوطنية للدول الأفريقية من الاستعمار، مشيرًا إلى أن البلدين يحتفلان بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات المصرية التنزانية، مشيدًا بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال هذه الفترة، والتى تمثل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى للقيادة السياسية في البلدين أحد أبرز مؤشراته.

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كما أشاد "عبدالعال" بالعلاقات المصرية التنزانية على المستوى البرلماني، مشيرًا إلى تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية التنزانية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية التنزانية، والتى بدورها تشكل جسرًا يعزز من التواصل بين برلماني البلدين الشقيقين وآلية حوارية بناءة نتبادل من خلالها الآراء إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس النواب على حرص الدولة المصرية على بناء الكوادر الوطنية التنزانية في كافة المجالات، وحرص الشركات المصرية على الاستثمار في مجال البنية التحتية التنزانية، مشيرًا إلى فوز تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك المصريتين بعقد إنشاء مشروع سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجى" لتوليد الطاقة الكهرومائية.

من جانبه، أشار جوب ندوجاى رئيس الجمعية الوطنية التنزانية، إلى العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والكفاح المشترك للتحرر من الاستعمار في الماضي، مشيدًا بالزخم الذى تشهده العلاقات حاليًا خاصة على مستوى القيادة السياسية للبلدين، وقال إنه يحمل رسالة من رئيس الجمهورية التنزاني إلى رئيس الجمهورية تتعلق بسبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.