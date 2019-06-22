أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة": أبهرنا العالم بحفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة": أبهرنا العالم بحفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم على الافتتاح التاريخي والعالمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية وفوز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي، مشيرا إلى أنه كان افتتاح رائع ومبهر يليق باسم مصر.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن حفل الافتتاح اتسم بالتنظيم الرائع والاستعراضات المدهشة، ويليق بالنسخة التاريخية للبطولة، والتي تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، موضحا أن مصر أدهشت العالم بالتنظيم على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي؛ إذ عكس الحفل حضارة مصر، ودول القارة السمراء عبر التاريخ، وقُدم خلاله عروضًا استعراضية على مسرح أعد خصيصًا يتوسطه هرم مصر الأكبر.

وأوضح رئيس "مصر الثورة"، أن التنظيم الرائع لحفل الافتتاح يؤكد للعالم كله أن مصر تعود بقوة للرياضة العالمية، مؤكدا على أن لاعبي المنتخب الوطني سيفعلون كل شيء من أجل التتويج باللقب وجعل الشعب المصري فخورًا بهم.

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وأشار إلى أن ردود الفعل العالمية على افتتاح البطولة أكبر شهادة لمصر أمام العالم كله، ورسالة سلام وأمن وأمان قدمناها عبر كرة القدم والإرادة المصرية للنجاح في زمن قياسي، موضحا أن مصر استعدت لتلك البطولة خلال 4 شهور، موجهًا الشكر لكل من شارك في التخطيط والإعداد والتنفيذ.

وافتتحت أمس الجمعة، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.