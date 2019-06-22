أخبار مصر | "الصحة": تقديم الخدمة العلاجية لـ564 طالباً في سادس أيام الامتحانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": تقديم الخدمة العلاجية لـ564 طالباً في سادس أيام الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ564 بلاغًا لحالات مرضية، خلال سادس أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف أنه تم إسعاف 504 حالات في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 60 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لاتزال 4 حالات بالمستشفى تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، كما تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتًا إلى التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.