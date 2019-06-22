أخبار مصر | توصيات اللجنة الفرعية بتقرير الموازنة العامة بنظام البرامج والأداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توصيات اللجنة الفرعية بتقرير الموازنة العامة بنظام البرامج والأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمن تقرير مشروع موازنة السنة المالية 2019/2020 طبقا لنظام البرامج والأداء الصادر عن اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، 12 توصية تنسيقية جاءت على النحو التالي:



1- مراجعة المفهوم العام عند القائمين على إعداد الموازنات بضرورة ربط موازناتهم ببرنامج الحكومة ووضع هذه النقطة كأولوية على مائدة مجلس الوزراء

2- مراجعة المادة التدريبية التي يتلقاها معدو الخطط والمالية وضرورة تلقيهم تدريبا موحدا يحضرونه جميعا عن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء ودمج الخطة الموازنة معا

3- زيادة مستوى التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، والدمج بين أنظمة المتابعة والرقابة على مستوى الوزارتين

4- مراجعة برامج وأهداف كافة الجهات التابعة للوزارات وحصر أوجه التعارض لحلها وأوجه التشابة لدمج تلك الجهات وإعادة هيكلتها

5- تولى وزارتي المالية والتخطيط إعداد تكويد قومي لكافة البرامج متضمنا أكوادا فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرامج

6- زيادة درجة التنسيق والتعاون بين الوزارات عند إعداد واتنفيذ البرامج المشتركة بنمهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات

7- ضرورة تفعيل إشراك المواطن من جانب، والجهات التنفيذية بالوزارات من جانب اخر في مختلف مراحل الموازنة حتى يتم الاستفادة من رغبات المواطن ومستوى رضاه عند صياغة الأهداف وإعداد مؤشرات التقييم، وحصر معوقات التنفيذ والعمل على تلافيها من خلال تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات.

8- إعداد نموذج خاص بالهيئات الاقتصادية يتناسب وطبيعتها الخاصة، حتى يتم تلافي مشكلة اختلاف أرقام الاعتمادات بين الموازنة وفقا للبنود وموازنة البرامج والأداء

9- تطوير النموذج المعتمد لموازنة البرامج والأداء ليحتوي على التفاصيل الإيرادية والأرصدة المجنبة.

تحديد أسس وقواعد واضحة لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة.

10- تحقيق التكامل والتنسيق بين القطاع الحكومي من جهة وبين منظمات المجتمع المدني والخاص بما يسهم في زيادة فاعلية إنجاز البرامج وبالأخص برامج التنمية المستدامة.

11- أخد رأي السادة أعضاء مجلس النواب، كل في دائرته عن مناقشة مشروع الخطة الاستثمارية لكل محافظة، في اجتماعات المجالس الشعبية المحلية في ضوء ما قضى به القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظم الإدارة المحلية على ألا يكون رأي النواب ملزما للحكومة في هذه المرحلة من المناقشات

12- إعداد دليل تدريبي موحد بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة يتضمن مثالا عمليا لبرنامج متكامل يمثل أساسا للمرحلة القادمة حيث سوف يتم إعداد موازنة 20202021 متضمنة إعداد برنامج متكامل على مستوى كل وزارة.

يذكر أن مجلس النواب يناقش في جلسته العامة اليوم السبت، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020، وتوصيات اللجنة الفرعية لمناقشة استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل.