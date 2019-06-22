شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موزمبيق: نتطلع للاستفادة من الخبرة المصريّة في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق.

وخلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الموزمبيقي، أكد رئيس جمهورية موزمبيق، فيليب نيوسي، على قوة ومتانة العلاقات بين مصر وموزمبيق وتوافق الرؤى بين حكومتي البلدين، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر حاليًا على رأس وفد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، تستهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية، وإقامة شراكات مثمرة مع مجتمع الأعمال المصري، إذ تُخطط موزمبيق حاليًا لوضع برنامج شامل للتعاون بين البلدين، وتحقيق أقصى استفادة من الخبرة المصرية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

Advertisements

وأوضح «نيوسي» أن موزمبيق تتابع عن كثب المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها مصر في الوقت الراهن/ وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة وغير ذلك من المجالات، لافتًا إلى أن موزمبيق ترحب بالمشروعات المشتركة التي يمكن لرجال الأعمال المصريين المشاركة بها لتحقيق التنمية الاقتصادية في موزمبيق، خاصةً في ظل توفّر الأيدي العاملة الكثيفة والماهرة.

وأضاف أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ، سيسهم في فتح المجال لمزيد من التعاون بين البلدين وكذا بين كافة الدول الأفريقية، داعيًا كافة رجال الأعمال المصريين لزيارة موزمبيق والمشاركة في المنتدي العام للاستثمار الذي سيقام في موزمبيق، خلال الفترة من 26 أغسطس حتي 2 سبتمبر، للتعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق الموزمبيقية.

وفي السياق نفسه، تحدّث الرئيس الموزمبيقي عن القطاع الخاص، قائلاً: «قُمنا بالمشاركة في الاحتفالات الوطنية على أرض مصر، وهناك ٢٣ مليون دولار في الاستثمارات الأجنبية في موزمبيق، موزمبيق مؤخرًا قامت بنشاطات كثيرة».

وفي نهاية كلمته، وجّه الرئيس الموزمبيقي الدعوة لرجال الأعمال المصريين، لحضور المنتدى العام في موزمبيق، ٢٦ أغسطس، بغرض التعرف على الموارد في موزمبيق وزيادة التعاون المشترك بين البلدين.