شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: قطع المياه عن الشيخ زايد مساء السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قطع المياه عن المدينة، عدا الحيين (16- 17)، ابتداءً من الساعة 10 مساء السبت، حتى الساعة 6 صباح غدٍ الأحد، نظراً لإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذي للمدينة.

وأوضح «فهمي» في بيان، السبت، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.