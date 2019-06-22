شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم خدمات علاجية لـ101 حالة من مشجعي بطولة الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان، السبت، تقديم الخدمات الطبية لـ101 حالة من مشجعي بطولة الأمم الأفريقية من المصريين وغير المصريين، والتي انطلقت، أمس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي، أن الحالات منهم 98 مصريًا تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس وهبوط بالدورة الدموية، و3 من جنسيات أفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين اشتباه بأزمة قلبية وألم بالبطن وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.

من جانبه، أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه تم نقل 10 حالات أخرى من المشجعين «المصريين وغير المصريين» إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحالات إضافةً إلى عمل الأشعة والتحاليل بالمجان وخرجوا بعد تحسن حالاتهم، عدا حالة واحدة ما زالت تحت العلاج والملاحظة، ولكنها مستقرة، ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة، مؤكداً توجيه الشكر من قبل الحالات الأفارقة والعرب للرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم الخدمات الطبية لهم.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقًا للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم ٩٩٨ للحالات الطارئة باللغتين «الإنجليزية والفرنسية» إضافةً إلى اللغة العربية، حيث يتلقى جميع الاستفسارات من كل المحافظات، حيث جرى توزيع منشورات بذلك في المطارات والفنادق التي تقيم فيها وفود الدول الأجنبية، كما تم عقد غرفة مركزية للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة للتواصل مع المستشفيات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بصفة يومية، كما تم التأكيد على تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة ورفع الاستعداد في تلك المستشفيات للدرجة القصوى خلال فترة البطولة.