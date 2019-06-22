شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: اتفاق مع موزمبيق على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مباحثاته مع نظيره الموزمبيقي، تضمنت بحث عدد من الاتفاقيات في مجالات التشاور السياسي والزراعي والأمن الغذائي.

وأوضح السيسي، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي له مع نظيره الموزمبيقي، أنه تم الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة.

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وتابع أنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، إلى جانب الاتفاق على تكثيف التشاور السياسي بين مصر وموزمبيق.

وأشاد الرئيس بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها حكومة موزمبيق للتعامل مع آثار الإعصار.

وذكر أن لقاءه اليوم بنظيره الموزمبيقي، سيسهم في تدعيم أواصر التعاون بين مصر وموزمبيق.

وتابع قائلا: «تبادلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدنا العزم على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق رحبة للتعاون الثنائي».