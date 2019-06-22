شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي: السعودية ومصر والإمارات قدمت مساعدات للسودان دون تدخل في شؤونه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدّم نائب المجلس العسكري السوداني الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» الشكر لكل من السعودية ومصر والإمارات. وحسب «العربية» السعودية قال الفريق حميدتي: «أشكر السعودية والإمارات حكومة وشعبًا على ما قدمتاه للسودان». Advertisements وأضاف: «السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه». من ناحية أخرى، قال حميدتي إن «قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعيّة». وأضاف نائب رئيس المجلس: «نريد حكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في السودان».

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