شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: 21 سبتمبر بدء العام الدراسي الجديد.. و«نصف السنة» 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للجامعات، السبت، اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع قدم الوزير التهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصرى للنجاح الباهر لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والذى يضاهي تنظيم البطولات العالمية، وأثبت قدرة مصر والمصريين على تحقيق النجاح خلال فترة وجيزة، بما يؤكد قدرة مصر وريادتها وتقدمها، وعودة الجماهير إلى الملاعب وتطوير البنية التحتية الرياضية بمستويات عالمية.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020، وذلك على النحو التالى: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

كما وجه الوزير بضرورة اهتمام كافة الجامعات بالمساهمة الإيجابية في تطوير العشوائيات بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الاهتمام بكافة أنواع الأنشطة الطلابية ومشاركة الطلاب في المعسكرات الصيفية خلال فترة الأجازة.

ووجه عبدالغفار بالاستعداد الكامل لمكتب التنسيق على كافة المستويات، مشدداً على أهمية استعداد المكاتب والمعامل بالجامعات التي تساعد الطلاب الراغبين في التنسيق بما يساعدهم على التنسيق وتسجيل رغباتهم من داخل الجامعات. كما وجه الوزير بوجود متخصصين لمساعدة الطلاب متحدى الإعاقة الراغبين في التنسيق من خلال معامل الجامعات، وأماكن تخصص لهم بمكتب التنسيق.

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وأحاط الوزير المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء بشأن تطوير القطاع الصحى والتعليم الطبى في مصر على كافة المستويات بالتعاون مع وزارة الصحة؛ بهدف تطوير منظومة التعليم الطبى والتدريب والدراسات العليا، وتطوير المستشفيات الجامعية.

وقال الوزير: «ناقش الاجتماع مع رئيس الوزراء كافة عناصر المنظومة وكيفية تطويرها خلال الفترة القادمة، وتناول الاجتماع مع رئيس الوزراء إجراءات إنشاء كليات الطب البشرى على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة على السواء، والتعاون مع وزارة الصحة لتدريب طلاب كليات الطب بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لتوفير كوادر من الأطباء المؤهلين للعمل داخل منظومة الصحة، والتعاون مع وزارة الصحة في تطوير الأداء بالمستشفيات الحكومية، وتنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة لتيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة خلال الفترة القامة؛ لتنمية قدراتهم وخبراتهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين».

واستعرض محمد سامى المشرف العام على جائزة التميز الحكومى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضاً حول جائزة مصر للتميز الحكومى، مشيرًا إلى مشاركة 70% من كليات الجامعات الحكومية حتى الآن في الجائزة، لافتا إلى وجود 5 جوائز تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وهى: جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الإبداع، والابتكار، موضحاً أن التقييم يشمل عدة عناصر منها تحقيق الرؤية بنسبة 60%، و20% للممكنات والقدرات، و20% للابتكار، مشيراً إلى أن التقييم لكافة الكليات المشاركة في الجائزة سوف ينتهى مع نهاية شهر يونيو الجارى، وسيكون الاحتفال بالوحدات الفائزة في شهر أكتوبر القادم.

واستعرض الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، عرضاً حول مقترح المشروع القومى للدراجات والمزمع تنفيذه على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن المشروع يمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحي والرياضي ويرفع من كفاءة الطالب بشكل عام.

وعرض الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، تقريراً حول معايير وآليات إجراء مسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمي للعام الجامعي 2019/2020، وشملت هذه المعايير البنية التكنولوجية بالجامعات، وأنظمة الحماية الإلكترونية، والنظم الإلكترونية المعمول بها، وفعالية العملية التعليمية، وخدمتها لأغراض البحث العلمي بالجامعات، ودور هذه الآليات في تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال الفترة القادمة.

وعرض الدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، التجربة الثالثة للاختبارات الإلكترونية والمقرر عقدها في الأسبوع الثالث من شهر يوليو القادم على كل من كليات قطاع الصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وذلك في عدد 31 جامعة (17 جامعة حكومية + جامعة الأزهر + 13 جامعة خاصة)، ويبلغ عدد الطلاب المقرر خوضهم الاختبار حوالي 11 ألف طالب تقريباً، ويستهدف هذا الاختبار قياس المهارات المعرفية لطلاب القطاعات الأربعة على غرار ما حدث في تجربة اختبار كليات القطاع الطبي.