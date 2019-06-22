شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم الخدمة العلاجية لـ564 طالباً في سادس أيام «الثانوية العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ564 بلاغاً لحالات مرضية، خلال سادس أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف مجاهد أنه تم إسعاف 504 حالات في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 60 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لا تزال 4 حالات بالمستشفى تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، كما تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتاً إلى التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلاً عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسباً لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.