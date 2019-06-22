شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر: حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية سيؤثر إيجابيًا في جذب السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية يؤكد أنه مصر لديها الإمكانات التي تؤهلها للريادة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الحفل قدم صورة مبهرة للعالم، كما أنه سيؤثر إيجابيا في جذب السياحة.

وأوضح شرشر، في بيان، أن إنجاز الترتيبات لإقامة البطولة الأممية لعدة أشهر، يشير إلى مدى اهتمام الحكومة بالرياضة، فضلا عن كونها أرادت أن تبعث برسالة للعالم أن مصر قوية بأبنائها، وتستطيع أن تقدم كل ما لديها بما يتواكب مع تاريخها القديم والحديث، لافتا إلى أنه إذا كانت مصر بوابة أفريقيا الاقتصادية، فإن مصر تعتبر صاحبة الريادة الأفريقية في مختلف المجالات.

وتابع: مصر تستطيع في المستقبل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، نظرا للصورة التي ظهرت في حفل الافتتاح، فضلا عن الإمكانات البشرية والمادية التي تتمتع بها البلاد، لافتا إلى أن عروض الحفل التي ظهرت بها الأهرام الثلاثة تكفي لأي مشاهد في العالم أن يعرف أن تلك الاحتفالات على أرض مصر، وهو ما يحتم على وزارة السياحة استغلال هذا الحدث للترويج على المستوى الدولي وليس على المستوى الإقليمي.