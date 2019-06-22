شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل مشروعي «الأعلى للسلطة القضائية» و«الرقابة على الأسواق» للجان النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية، حيث أحال خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب بدوى عبداللطيف هلال لتعديل أحكام قانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا آخرين لتعديل أحكام قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.

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كما أحال عددا من طلبات المناقشة إلى اللجان المختصة، منها طلب مقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً آخرين بشأن مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، وتطوير مراكز الشباب، وطلب آخر من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً بشأن خطة صيانة الطرق الرئيسية والفرعية، وإجراءات تقنين وضع اليد، وضبط الأسعار بالأسواق ومنع الاحتكار، وطلبان من النائب محمد حبيب وعشرين عضواً بشأن ضبط أسعار تذاكر شركة مصر للطيران خلال موسم الحج والعمرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من رعاية صحية واجتماعية، وطلب من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوا بشأن تجديد عقود المعلمين الناجحين في المسابقة الأخيرة.

كما أحال «عبدالعال» قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني، بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/2/12 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 44/3 المعتمد في كوت ديفوار يومي 10و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدينية والعلاقات الخارجية.

كما أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أغادير»، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 / 4 / 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشؤون الاقتصادية.

كما تمت إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني «للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي» بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع «معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبورواش الخضراء»، والموقع بتاريخ 25 / 3 / 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتى الشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة.