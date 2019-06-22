بعد الافتتاح الأسطوري لـ"أمم أفريقيا".. الداخلية توجه رسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها على الفيس، بأنه في ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019م عكست الوجه الحضاري لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز.

وأكدت الوزارة في بيانها على تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصري الواعي مع أجهزة الوزارة، مما ساهم في نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها باعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة.

وأشار البيان، إلى أن إعجاب المتابعين بحفل الافتتاح المبهر الذي وصفوه بأنه انتصار جديد لشعب مصر العظيم لقد أثبت قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في التنظيم والتأمين.

وأعربت الوزارة للجماهير عن تقديرها، وتطلعها إلى استمرار التعاون والالتزام بالإجراءات الأمنية للاستمتاع بكافة فعاليات البطولة الأفريقية، وتقديم صورة مشرفة لبلدنا أمام العالم والمشاركين والضيوف، ويؤكد على حقيقة ما تنعم به مصرنا من أمن وازدهار.