محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ‏ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 7 طلاب لاتهامهم بتسريب امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ وتداولوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب الثانوية العامة. رصدت المتابعة اضطلاع عددا من طلاب المدارس بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وقنا والدقهلية ونشر عدد من كراسات الأسئلة والإجابات الخاصة لامتحانات مواد الفيزياء والتاريخ، عبر تطبيقات بالهواتف المحمولة الخاصة بهم "واتس آب"، وتم التعامل فنيا مع الصفحات المتداولة وتحديد القائمين عليها. وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 طلاب داخل مقار اللجان وبحوزتهم الهواتف المستخدمة في نشر الأسئلة والإجابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 7 طلاب وراء تسريب امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ عبر "الـ "واتس آب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.