بـ "هيروين وفودو وسلاح".. سقوط تاجري مخدرات بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت مباحث القاهرة عاطلان بحوزتهما 190 جرام هيروين وكمية من الفودو المخدر وبندقية خرطوش بمنطقة الشرابية. كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما 40 جرام هيروين، 150 جرام فودو، بندقية خرطوش و4 طلقات، سلاح أبيض، 150 كيس فارغ لتعبئة المخدرات، مبلغ مالي وميزان. واعترف المتهمان في التحقيقات بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الاجرامي. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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