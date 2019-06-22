بدعوى توفير فرص عمل بالخارج .. مسجل يستولي على أموال مواطنين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب سامح غيث:

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، من ضبط شخص بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، بتهمة النصب على بعض المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بدعوى توفير فرص عمل لهم بالخارج.

كان أحد المواطنين "مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية" واثنين آخرين قد تقدموا ببلاغات ضد أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 آلاف دولار أمريكي من أصل 9 آلاف دولار، مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "المشكو في حقه المقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، سبق اتهامه في 7 قضايا "شيك، تبديد" ومطلوب التنفيذ عليه في العديد من الأحكام" بممارسة نشاطاً إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وتوفير فرصة عمل لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك ومن بينهم الشاكين على النحو السابق، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكين .

وعلى الفور أمر اللواء طارق حسونة بضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.