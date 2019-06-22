بحوزته ربع كيلو هيروين .. أمن القاهرة يلقي القبض على "ديلر" المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين بمنطقة المعصرة. الواقعة بدأت عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط عاطل سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية سلاح بدون ترخيص) وذلك حال استقلاله دراجة نارية ملكه وقيادته وبحوزته ربع كيلو هيروين، 2 فرد محلي، 4 طلقات، 1300 جنية وميزان حساس. بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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