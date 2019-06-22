الأموال العامة تضبط 4 موظفين بمحليات الشرقية لتسهيل بناء عقار مخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 4 من موظفي المحليات بالشرقية لقيامهم بتمكين أحد الأشخاص ببناء عقار مخالف وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام أربعة موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية، باستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير) بتمكينه من بناء عقار سكنى، بدون تقديم مستند ملكية للأرض محل الترخيص، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، بالمخالفة للقانون.

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تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحر عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.