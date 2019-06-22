31 يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الأزهر والبرلمان بحظر ارتداء النقاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 60680 لسنة 71 قضائية.

وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميًا في الدعوى مدافعًا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أنَّ الدعوى جانبها الصواب، مؤكدًا أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها وقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا، حسب تأكّيده.

وأضاف "سعد"، أنَّ الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفاً مشرفاً، مبينًا أنَّه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته.