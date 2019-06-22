ضبط أفريقي لاستيلائه على مبلغ مالي من صيدلي بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أفريقي نصب على صيدلي في 85 ألف جنيه بمنطقة التجمع الخامس.

الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية تابعة وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تلاحظ لها وجود تجمع من الأهالي، وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية) وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة مدون عليه اسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورته ( مزور ) وبصحبته صيدلي حر .

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بمناقشة الأخير قرر بسابقة تعرفه على المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وأوهمه برغبة إحدى السيدات التي تقيم بالخارج في تحويل مبلغ مالي قدره (2مليون دولار) للتبرع به داخل البلاد، واستولى منه على مبلغ مالي قدره (85 ألف جنيه) "على فترات " بدعوى إنهاء إجراءات تلك الحوالة .. وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب فقام باستدراج المتهم لمحل الضبط والإمساك به.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بحيازته للكارنيه المضبوط بقصد النصب على المواطنين وإنفاقه المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.