"صناعة النواب" تطالب بتجريم مصانع بير السلم وتقليد الماركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب نواب لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم السبت، بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والدولية في مصر وتغليظ العقوبات على حالات التقليد واتخاذ الاجراءات الفورية لوقفها.

وقال المهندس محمد فرج عامر، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر أن هناك مصانع في البحيرة تعمل على جمع العبوات من "الزبالة "وإعادة تعبئتها بنفس الماركة التجارية وطرحها بالأسواق أو تصديرها إلى ليبيا وتخرج من الجمارك، مشيرا إلى أن كل هذه المصانع تكون تحت بير السلم وتسيء للصناعة المصرية.

وطالب "عامر"، بتشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية بما تمثله لتعدي على حقوق الأخرين، مشيرًا إلى أن هناك ماركات سجاير مهربة من الخارج ومغشوشة في الأسواق ومكتوب عليها صنع في مصر.

وتابع رئيس لجنة الصناعة: "يوجد أداوت كهربائية مقلدة من كل الماركات وتدخل من الجمارك وهي منتجات صينية، ورغم ذلك تباع في الأسواق على أنها ماركات، رغم كونها غير أصلية".

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وانتقد تقليد الماركات العالمية الأخرى مثل "نايك وأديداس"، موضحًا أن هناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع بأسعارها العالمية على أنها أصلية، وهي منتشرة بكل الأسواق دون أي مواجهة، ما يضر بالاقتصاد المصري.

وأكد فرج عامر، أنه للأسف هناك إقبال كبير على الماركات المقلدة والأرخص وهو ما يضر بالاقتصاد المصري.

من جانبه رد ممثل الجمارك ومسئولي التهرب الجمركي، خلال الاجتماع مؤكدين أنه لا يوجد تقصير رقابي وأنه تم تحرير 704 قضايا تقليد لماركات أصلية، وأنه بالنسبة للسجائر التي مكتوب عليها صنع في مصر تم ضبطها، موضحًا أن الأمر يتعلق بالشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية وهي التي تتولى الأمر قانونيًا.

وتابع: "الأمر نفسه بالنسبة لتقليد الماركات العالمية، حيث أن مندوب الماركة أو مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية".​