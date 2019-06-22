"سياحة البرلمان" تفتح ملف إلغاء تذاكر حجوزات المصريين بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

هاجمت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، وزيرة السياحة، لغيابها عن الاجتماع، بالرغم من توجيه الدعوة لها.

وقال النائب مصطفى بكري، إن عدم حضور وزيرة السياحة، "استهانة" للبرلمان، خصوصًا وأن القضية تخص المصريين، "لو مجتش النهاردة، هتيجى أمتى"، متابعًا: تم تأجيل مناقشة الموضوع قبل ذلك لعدم حضورها، واليوم لم تأت، يجب أن يكون هناك رد على ذلك.

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وقالت النائبة غادة عجمي: "للأسف وزيرة السياحة لم ولن تحضر، بالرغم من أهمية الموضوع، وذنب المصريين في الخارج إيه؟".

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة: هذه ليست أول مرة تفعل الوزيرة ذلك، وهذا يستحق توجيه شديد اللهجة.

وكانت اللجنة تناقش اليوم السبت، إلغاء تذاكر حجوزات الطيران لعدم سداد إحدى الشركات تأمينها للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، وتداعيات ذلك على السوق السياحي والمواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، وغادة عجمي، بشأن إلغاء تذاكر سفر آلاف العاملين المصريين بدولة الكويت إلى القاهرة بالرغم من إجراءاتهم السليمة في الحجز ووفقًا للقواعد المتبعة ودفعهم للمبالغ المستحقة لذلك.